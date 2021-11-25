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Нижегородцы ждут автобусов по 40 минут. В Минтрансе объяснили причину

Жители Нижнего Новгорода вынуждены ждать общественный транспорт длительное время, об этом сообщается в социальных сетях. Региональный минтранс назвал главную причину долгого ожидания — нехватка водителей.

 

Региональное министерство транспорта ответило на вопросы нижегородцев в социальных сетях о длительном ожидании транспорта.

По словам представителей минтранса, на предприятии открыты порядка 300 водительских вакансий — в штате не хватает сотрудников. Кроме того, многие сотрудники находятся на больничном.

«Набор сотрудников ведется постоянно, но все равно штат не укомплектован. Кроме того, автобус может сломаться или застрять в пробке. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Сейчас близится к завершению работа по созданию новой маршрутной сети. Подрядчик занимается устранением недочетов. До конца года проект будет размещен в интернете для публичного обсуждения.

 

 

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Фото: pexels

 

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