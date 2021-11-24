На проезде Сенной площади ввели одностороннее движение. Рассказываем, где именно

В районе площади Сенной ввели одностороннее движение: от самой площади до улицы Новосолдатской.

Теперь, водителям, которые двигаются со стороны улицы Тургенева, могут выехать на Сенную площадь по улицам Новосолдатской, Сеченова и Большой Печерской. По мнению минтранса, такой маневр удлинит путь менее чем на 500 метров, но увеличит пропускную способность на площади.

Отмечается, что ранее для проезда в сторону площади Минина и Пожарского на площади Сенной со стороны улиц Тургенева и Нововосолдатской автомобилисты должны были перестраиваться через несколько рядов транспортных средств.

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