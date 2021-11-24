Празднование Нового года в Нижнем стартует с 10 декабря

В Нижнем Новгороде с 10 декабря начнутся Новогодние гуляния. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович на заседании комитета Заксобрания.
Празднование Нового года и Рождества начнется с парада на Большой Покровской — «волшебная кузница снежинок». Снежинки будут выполнены в традиционной для Нижегородской области технике филиграни.
Также, весь декабрь на городских площадках пройдут праздничные мероприятия. В Канавинском районе на территории Нижегородской ярмарки установят каток с искусственным льдом, карусель и резиденцию Деда Мороза. По словам Берковича, карусель вместе с другими украшениями на безвозмездной основе передадут из Москвы.
Отмечается, что в новогоднюю ночь на территории Нижегородской ярмарки проведут мероприятия — спортивные активности, анимационную программу и салют. В Сормовском районе на стадионе «Труд» со 2 по 9 января нижегородцев будет развлекать шоу Ильи Авербуха — «Алиса в стране чудес». Фестиваль «Горьковская елка» перенесут с площади Минина на площадь Горького. Всего на новогодние празднования планируется потратить более 320 миллионов рублей.
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Фото: pexels
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