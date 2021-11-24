В Нижнем Новгороде откроют новую ледовую арену. На строительство выделено 5 миллиардов

Разговоры о планах строительства площадки начались еще в 2018 году.

«Для Нижнего Новгорода давно надо иметь хороший полноценный ледовый дворец. На это потребуется более 10 миллиардов рублей, 5 миллиардов уже заложены в федеральном бюджете, эти средства уже выделяются», — отметил председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Сергей Кириенко.

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» проводит домашние матчи во дворце спорта «Нагорный», который вмещает около 5,5 тысяч зрителей. Новая арена поможет увеличить число болельщиков и позволит заниматься другими видами спорта на льду и тренировать юных спортсменов.

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