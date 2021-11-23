18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Сормовский парк доставят «Еду будущего». Нижегородцы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе

27 и 28 ноября нижегородцы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе с растительным молоком HI! – брендированный фудтрак сделает остановку в Сормовском парке.

 

«Идея Hiburger tour в том, чтобы жители Нижнего Новгорода попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью», – отмечает сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов.

Помимо Нижнего Новгорода Hiburger tour пройдет и в других городах страны. После столицы Приволжья бесплатно попробовать хайбургеры и растительное молоко смогут жители Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: