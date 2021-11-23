В Сормовский парк доставят «Еду будущего». Нижегородцы смогут бесплатно попробовать веганские бургеры и кофе

«Идея Hiburger tour в том, чтобы жители Нижнего Новгорода попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью», – отмечает сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов.

Помимо Нижнего Новгорода Hiburger tour пройдет и в других городах страны. После столицы Приволжья бесплатно попробовать хайбургеры и растительное молоко смогут жители Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга.

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Фото: pexels