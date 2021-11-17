На платформе izi.TRAVEL вышел нижегородский аудиогид о наследии Харитонова и архитектуре 90-х

В аудиогиде можно услышать личные истории и комментарии от коллег-архитекторов Александра Харитонова — Сергея Касаткина, семьи Пестовых и Александра Дехтяра. Используя эти материалы, можно пройти маршрут экскурсии в любое время, загрузив тур телефон — для этого понадобятся только смартфон и наушники.

Наследие Александра Харитонова в Нижнем Новгороде это — Дворец-банк «Гарантия», башня-репродуктор, дом-пила, гостиница «Октябрьская» и многое другое.

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