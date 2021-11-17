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В нижегородском «Теннис Парке» открыли секцию большого тенниса для людей на инвалидных колясках. Уже прошла первая тренировка

В Нижнем Новгороде открылась первая профессиональная секция большого тенниса для людей на инвалидных колясках. Уже прошла первая тренировка спортсменов.

 

«В 2018 году в Нижнем проходил Чемпионат России по этому виду спорта. Нашей команды не было. Тогда и возникла идея развивать этот красивый, зрелищный вид пара спорта в нашем регионе», — отмечает председатель НРООИ «Инватур» Андрей Буланов.

В этом году организация поддержки спортсменов-инвалидов, занимающихся теннисом на колясках «Второе Дыхание» обратилась с предложением организовать регулярные тренировки. Уже этим летом прошел первый мастер-класс и была набрана группа.

Команда, пока из шести человек, будет тренироваться регулярно с наставником — коучем Евгенией Сергеевой. Начинающие спортсмены уже познакомились с ракетками, брейками и ждут новых воспитанников

 

 

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Фото: NN.ru

 

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