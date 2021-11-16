Цифра дня: 80800 растений высадили в Нижнем в год 800-летия

В Нижнем Новгороде в 2020 году высадили 54866 деревьев и кустарников, а в 2021 году — уже 80800, что почти вдвое больше показателей предыдущего года.

Таких цифр удалось достичь после введения обязательств для подрядчиков. Теперь необходимо высаживать деревья взамен убранных, а не выплачивать денежную компенсацию в бюджет, как было ранее. Кроме того, Нижний Новгород получил субсидию из областного бюджета на озеленение в рамках подготовки к празднованию юбилея города.

«Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода» сообщил, что специалисты регулярно проверяют приживаемость зеленых насаждений. Так, проверено 16 985 экземпляров, из них прижились 98,9%.

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Фото: pexels