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Цифра дня: 80800 растений высадили в Нижнем в год 800-летия

В столице Приволжья в год 800-летия высадили 80800 деревьев и кустарников, что вдвое больше чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 

В Нижнем Новгороде в 2020 году высадили 54866 деревьев и кустарников, а в 2021 году — уже 80800, что почти вдвое больше показателей предыдущего года.

Таких цифр удалось достичь после введения обязательств для подрядчиков. Теперь необходимо высаживать деревья взамен убранных, а не выплачивать денежную компенсацию в бюджет, как было ранее. Кроме того, Нижний Новгород получил субсидию из областного бюджета на озеленение в рамках подготовки к празднованию юбилея города.

«Комитет охраны окружающей среды города Нижнего Новгорода» сообщил, что специалисты регулярно проверяют приживаемость зеленых насаждений. Так, проверено 16 985 экземпляров, из них прижились 98,9%.

 

 

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Фото: pexels

 

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