В Нижнем Новгороде откроют памятник собакам, которые стали жертвами догхантеров. Он станет первым в России

Памятник установят в Канавинском сквере у дома № 17 по Московскому шоссе, рядом с кинологической площадкой. Открытие пройдет в 14:00. Сообщается, что проект победил в конкурсе «Моя инициатива» Центра стратегического развития регионов.

Поводом для создания памятника стала реальная трагическая история двух бездомных собак — Жули и Толстушки.

«Они были стерилизованные, абсолютно безобидные, их все любили-подкармливали, но 24 февраля их отравили. Именно Жуля и Толстушка стали прототипами для будущего памятника. Его макет изготовила 17-летняя выпускница школы Аня Соловьева», — отмечают команда проекта.

Деньги на монумент «гуманности, добру и состраданию» собрали жители города.

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Фото: pexels