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В Нижнем появилась первая новогодняя ель. Ее установили в Сормове

Столица Приволжья начала готовиться к празднованию Нового года и Рождества. Так в центре Сормовского района устанавливают первую новогоднюю ель. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.

 

Первую новогоднюю елку в Нижнем Новгороде начали устанавливать в центре Сормова. Об этом сообщается в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Новогоднюю ель устанавливают с помощью спецтехники — она искусственная, на железном каркасе. Нижегородцы по-разному отнеслись к тому, что город начали украшать к празднику в середине ноября.

«Какая атмосфера, если эта елка мозолить глаза 2 месяца будет? Никакого „волшебства“ праздника уже не будет, одно раздражение», — прокомментировал нижегородец.

 

 

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Фото: pexels, сообщество «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» «ВКонтакте»

 

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