18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородская супермодель Наталья Водянова потеряла бабушку. Она умерла на следующий день после своего 92-летия

Лариса Гавриловна — бабушка супермодели Натальи Водяновой — ушла из жизни в возрасте 93 лет, на следующий день после своего дня рождения.

 

В августе Лариса Гавриловна перенесла несколько операций и продолжила восстанавливаться дома. Наталья Водянова вместе со старшими детьми прилетела в Нижний Новгород, чтобы поздравить бабушку с 93-летием.

Встреча оказалась для семьи последней. На следующее утро, 11 ноября, она ушла из жизни.

«Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками», — сообщает Наталия в Instagram.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Ларисы Громовой.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Наталии Водяновой

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: