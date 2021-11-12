Нижегородская супермодель Наталья Водянова потеряла бабушку. Она умерла на следующий день после своего 92-летия

В августе Лариса Гавриловна перенесла несколько операций и продолжила восстанавливаться дома. Наталья Водянова вместе со старшими детьми прилетела в Нижний Новгород, чтобы поздравить бабушку с 93-летием.

Встреча оказалась для семьи последней. На следующее утро, 11 ноября, она ушла из жизни.

«Громова (Знахоренко) Лариса Гавриловна, родившаяся 10 ноября 1929 года, ушла из жизни 11 ноября 2021 года, у себя дома, в родном городе Нижнем Новгороде, окруженная любящими детьми, внуками и правнуками», — сообщает Наталия в Instagram.

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Ларисы Громовой.

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Фото: Instagram Наталии Водяновой