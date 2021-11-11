В небе над Нижним заметили странные облака. Метеорологи называют их «дырокольными»

Нижегородцы заметили в небе над столицей Приволжья странные облака. Кадрами необычного явления жители города поделились в социальных сетях. Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала о происхождении таких облаков.
По словам метеоролога, на снимках нижегородцы увидели сразу несколько видов облаков — «дырокольные» и «гало».
Согласно теории, «дырокольные» облака появляются из-за падающих кристаллов льда. Воздух достигает подходящей температуры и влажности, а кристаллы поглощают воду из воздуха и увеличиваются. Вода должны быть определенной температуры (достаточно холодной), а поверхность — подходящей для замерзания. Из-за потери влаги воздухом увеличивается скорость испарения капель воды в облаке. Рассеиваясь, они образуют дыру.
Кроме того, жителям города удалось запечатлеть еще одно атмосферное явление — «гало», которое напоминает маленькое солнце.
«Это явление называют «солнце с ушами». Оптическое явление происходит за счет преломления света на маленьких ледяных кристаллах», — добавила Ольга Мокеева.
Отмечается, что подобные явления можно увидеть на небе довольно часто, но крайне редко они происходят одновременно.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: социальные сети
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.