В небе над Нижним заметили странные облака. Метеорологи называют их «дырокольными»

По словам метеоролога, на снимках нижегородцы увидели сразу несколько видов облаков — «дырокольные» и «гало».

Согласно теории, «дырокольные» облака появляются из-за падающих кристаллов льда. Воздух достигает подходящей температуры и влажности, а кристаллы поглощают воду из воздуха и увеличиваются. Вода должны быть определенной температуры (достаточно холодной), а поверхность — подходящей для замерзания. Из-за потери влаги воздухом увеличивается скорость испарения капель воды в облаке. Рассеиваясь, они образуют дыру.

Кроме того, жителям города удалось запечатлеть еще одно атмосферное явление — «гало», которое напоминает маленькое солнце.

«Это явление называют «солнце с ушами». Оптическое явление происходит за счет преломления света на маленьких ледяных кристаллах», — добавила Ольга Мокеева.

Отмечается, что подобные явления можно увидеть на небе довольно часто, но крайне редко они происходят одновременно.

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Фото: социальные сети