В Нижнем команда детского технопарка «Кванториум» стала лучше в России на фестивале виртуальной реальности

Нижегородская команда Full Stack детского технопарка «Кванториум» стала абсолютным победителем Всероссийского фестиваля виртуальной и дополненной реальности VRAR-fest. Арсений Бейлин, Егор Фролов, Степан Приписнов, Никита Березин, Константин Федько, Степан Муравьев и Иван Петухов шли к победе восемь месяцев.
На протяжении восьми месяцев соревнований команда прошла пять отборочных этапов. Панорамная съемка, пайплайн моделирования, визуальное программирование, визуальные эффекты, игровые механики — в этих направлениях участники фестиваля показывали свои навыки.
В финале нижегородцы разработали и презентовали свой проект Fix it. Игра, в которой участник становится Фиксиком; по сюжету паучок в игре ломает технику, а игрок должен поймать его и починить сломанный прибор.
«Сегодня дети мало времени уделяют изучению техники, предпочитая ей развлекательный контент. Чтобы ребятам стало интересно, мы создали игру, в которой игрок становится Фиксиком. По сюжету паучок в игре ломает технику, а мы должны поймать его и починить сломанный прибор», — добавил Степан Приписнов.
На отборочных этапах всего фестиваля нижегородцы были абсолютными лидерами; итог — 254 балла.
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Фото: архив пресс-служб
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