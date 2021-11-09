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На Гребном канале создадут парусную школу. Она появится на полуострове Печерские пески

В Нижнем Новгороде на полуострове Печерские пески появится новая парусная школа. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной деятельности.

 

Для реализации проекта зона должна изменить свое назначение — с ландшафтных территорий со средними нагрузками на спортивно-рекреационную и развлекательную. Для этого необходимо провести процедуру общественных обсуждений. Кроме того, участок находится в зоне затопления паводком, поэтому там предстоит провести комплекс защитных мероприятий.

Новую парусную школу на Гребном канале планирует построить «ВМК Лето». Территорию на Печерских песках инвестор получит в аренду сроком от 3 до 10 лет.

Школа будет состоять из спортивных площадок, для причаливания маломерных судов, сооружений для их хранения и помещений для учащихся.

 

 

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Фото: pexels

 

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