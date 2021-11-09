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Для вывесок на улице Рождественской создали единый дизайн-код

В Нижнем Новгороде разработали единую архитектурно-художественную концепцию улицы Рождественской. Она вводит новые правила размещения информационных и рекламных конструкций. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

 

автор фото — Дима Четыре

Проект охватывает участок — от площади Народного Единства до Канавинского моста.

Так, на сегодняшний день часть рекламных конструкций устарела, многие из них выполнены из некачественных материалов. Кроме того, они установлены хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

В новой концепции определены потенциальные места для размещения рекламных конструкций.  Разработчики проекта стремились создать комфортное визуальное пространство, сохранить внешний вид исторических зданий и привязать вывески к входным группам и архитектурным элементам. Отмечается, что информация, содержащаяся на вывесках, должна быть доведена до потенциального потребителя.

 

 

 

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