Для вывесок на улице Рождественской создали единый дизайн-код

Проект охватывает участок — от площади Народного Единства до Канавинского моста.

Так, на сегодняшний день часть рекламных конструкций устарела, многие из них выполнены из некачественных материалов. Кроме того, они установлены хаотично, без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий.

В новой концепции определены потенциальные места для размещения рекламных конструкций. Разработчики проекта стремились создать комфортное визуальное пространство, сохранить внешний вид исторических зданий и привязать вывески к входным группам и архитектурным элементам. Отмечается, что информация, содержащаяся на вывесках, должна быть доведена до потенциального потребителя.

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