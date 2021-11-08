В 2022 году в Нижнем заработает новая транспортная схема. Маршрутки переведут на регулируемые тарифы

После внедрения новой транспортной системы на городских маршрутках будет действовать единое тарифное меню, включающее бесплатные пересадки. При этом для перевозчиков будут установлены новые правила — их обяжут строго соблюдать расписания движения маршрутных такси.

«Для этого мы планируем постепенно перевести все основные маршруты на так называемые брутто-контракты», — рассказали в минтрансе.

Отмечается, что перевозчики будут получать деньги независимо от того, сколько пассажиров они перевезли за день. Благодаря новой схеме, планируется заинтересовать перевозчиков не в сборе выручки и «в погоне за пассажиром», а в выполнении рейсов, предусмотренных расписанием.

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Фото: pexels