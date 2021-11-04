«Голос не оставит равнодушным»: минздрав предлагает отправить нижегородского медика на Евровидение

«Как думаете, может отправить заявку Арины на Евровидение-2022? Голос, музыка, эмоции и видео сопровождение не оставят равнодушными этот мир», — отметил министр здравоохранения.

Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram рассказал, что девушка написала и исполнила песню «You all are heroes» сама.

«Идея пришла спонтанно, в ночи. Музыка, слова, исполнение – Арины Катковой. Той, которая поделилась историей о грубом и недопустимом отношении к врачам. Она очень талантливый человек», — добавил пресс-секретарь нижегородского минздрава Алексей Никонов.

Напомним, ранее сообщалось, что врач-терапевт из Нижнего Новгорода — Арина Каткова — сообщила об угрозах от пациентов. На своей странице в Instagram девушка записала видеообращение, в котором рассказала, что родственница одного из пациентов пообещала избить ее.

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