18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Голос не оставит равнодушным»: минздрав предлагает отправить нижегородского медика на Евровидение

Нижегородский врач-терапевт Арина Каткова исполнила песню собственного сочинения «You all are heroes». Видео, записанное в местных больницах, можно увидеть в социальных сетях.

 

«Как думаете, может отправить заявку Арины на Евровидение-2022? Голос, музыка, эмоции и видео сопровождение не оставят равнодушными этот мир», — отметил министр здравоохранения. 

Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram рассказал, что девушка написала и исполнила песню «You all are heroes» сама.

«Идея пришла спонтанно, в ночи. Музыка, слова, исполнение – Арины Катковой. Той, которая поделилась историей о грубом и недопустимом отношении к врачам. Она очень талантливый человек», — добавил пресс-секретарь нижегородского минздрава Алексей Никонов.

Напомним, ранее сообщалось, что врач-терапевт из Нижнего Новгорода — Арина Каткова — сообщила об угрозах от пациентов. На своей странице в Instagram девушка записала видеообращение, в котором рассказала, что родственница одного из пациентов пообещала избить ее.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: