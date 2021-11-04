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Дмитриевскую башню Нижегородского кремля украсит световая инсталляция

Сегодня, 4 ноября, на Дмитриевской башне Нижегородского кремля включат яркую праздничную подсветку. Сюжет инсталляции будут повторять каждые несколько минут, что позволит посмотреть ее максимальному числу людей с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

 

автор фото — Никита Духник

«Чтобы увидеть инсталляцию, можно прийти к Кремлю 4 ноября в любое удобное время — с 18.00 до полуночи. Площадь Минина и Пожарского достаточно просторна для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Инсталляция будет представлена в виде сюжетов с картины Маковского «Воззвание Минина», девиз «Купно за едино», а также образы Минина и Пожарского. Сюжет будут повторять каждые несколько минут.

 

 

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