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Какая погода ждет нижегородцев в ноябрьские праздники? Вот прогноз синоптиков

В праздничные ноябрьские дни в городе будет облачно, ветрено и пройдут дожди. Осадки пришли надолго? Рассказываем — в прогнозе синоптиков.

 

автор фото — Игорь Иванов

Завтра, 4 ноября, утром в регионе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит +4 градуса. Днем дождь прекратится, столбики термометров достигнут +7 градусов. Скорость юго-западного ветра в течение дня будет достигать 6 метров в секунду.

Утро, 5 ноября, будет пасмурным. Днем в Нижегородской области прогнозируется дождь, который не закончится до конца дня. Утром температура воздуха поднимется до +7 градусов, но уже к вечеру воздух прогреется до +11. Скорость юго-западного ветра будет достигать 6,8 метров в секунду.

Суббота, 6 ноября, будет дождливой и пасмурной. Утром температура воздуха составит +11, к вечеру опустится до +7, а ночью похолодает до +6 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 4,9 метров в секунду.

Первая половина воскресенья, 7 ноября, будет дождливой и холодной. Температура воздуха составит +5 градусов. К вечеру дождь кончится, но небо будет затянуто тучами, а температура воздуха опустится до +2. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

 

 

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