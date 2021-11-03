Стало известно, кто сыграет с ФК «Нижний Новгород» в 1/8 финала Кубка России

В прямом эфире канала «Матч ТВ» прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России. По ее итогам, нижегородский футбольный клуб сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет в Москве 1, 2 или 3 марта 2022 года.



Остальные пары выглядят так:

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — КАМАЗ

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

«Сочи» — ЦСКА

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»