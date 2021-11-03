«Слишком громко»: нижегородцы просят отключить аудиогид в ретро-трамваях

«Экскурсия проводится очень громким голосом и мешает комфортному проезду. Более того, жители города вынуждены слушать одно и то же много раз подряд», — пишет автор поста.

Нижегородцы предлагают проводить экскурсии только по праздникам или создать аудиогид в мобильном приложении. Тогда рассказы об истории города смогут послушать все желающие, а остальные пассажиры продолжат передвигаться по городу в тишине.

«Мы считаем, что аудиоэкскурсии в будние дни должны быть отменены. Большинство пассажиров трамвая в это время — обычные жители города, а не туристы», — добавил автор поста.

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Фото: VestiNN