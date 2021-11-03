18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В российских СМИ перепутали Нижний и Великий Новгород. У городов даже губернаторы носят одну фамилию

Некоторые федеральные СМИ перепутали Нижний Новгород и Великий Новгород в новостях о продлении нерабочих дней. Новгородская область стала первым регионом России, в котором продлили локдаун. Однако, СМИ проиллюстрировали публикации видами столицы Приволжья.

 

Многие российский СМИ добавили в свои публикации изображения — Нижегородского кремля, Большой Покровской улицы, стадиона на Стрелке и Канавинского моста. Снимки были обнаружены на лентах «РИА Новости», «Ведомости», «Интерфакс», RTVI, «Эксперт» и других новостных порталов. Отмечается, что большинство средств массовой информации уже исправили ошибку, а в каких-то Великий Новгород до сих пор выглядит как Нижний.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: