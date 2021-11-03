В российских СМИ перепутали Нижний и Великий Новгород. У городов даже губернаторы носят одну фамилию

Многие российский СМИ добавили в свои публикации изображения — Нижегородского кремля, Большой Покровской улицы, стадиона на Стрелке и Канавинского моста. Снимки были обнаружены на лентах «РИА Новости», «Ведомости», «Интерфакс», RTVI, «Эксперт» и других новостных порталов. Отмечается, что большинство средств массовой информации уже исправили ошибку, а в каких-то Великий Новгород до сих пор выглядит как Нижний.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pixabay