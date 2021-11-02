33 самолета встали в пробку в Нижегородском аэропорту. Они не смогли вылететь из-за сильного тумана в Москве

Из-за сильного тумана, который накрыл Москву, сегодня (2 ноября) нижегородский аэропорт имени Чкалова принял 33 самолета, следовавших в столицу из разных городов России. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что в аэропорту образовалась пробка из самолетов.
«В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании «Россия», семь самолетов UTair, четыре самолета «Уральских авиалиний», три – авиакомпании «Победа», два – Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия», — рассказали представители аэропорта.
С пассажирами, который вынуждены находиться в нижегородском аэропорту, сейчас работают представители авиакомпаний. Аэропорт имени Чкалова обслуживает собственные рейсы по расписанию.
Отмечается, что к 13:00 московские аэропорты возобновили прием воздушных судов.
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Фото: Telegram «Аэрофлотовщина
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