33 самолета встали в пробку в Нижегородском аэропорту. Они не смогли вылететь из-за сильного тумана в Москве

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в аэропорту образовалась пробка из самолетов.

«В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании «Россия», семь самолетов UTair, четыре самолета «Уральских авиалиний», три – авиакомпании «Победа», два – Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия», — рассказали представители аэропорта.

С пассажирами, который вынуждены находиться в нижегородском аэропорту, сейчас работают представители авиакомпаний. Аэропорт имени Чкалова обслуживает собственные рейсы по расписанию.

Отмечается, что к 13:00 московские аэропорты возобновили прием воздушных судов.

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Фото: Telegram «Аэрофлотовщина