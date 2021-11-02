Нижегородская область борется за звание «Лучшего цифрового региона страны»

Традиционно премию получают компаниям, который вносят значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России. На основании результатов народного голосования определяют победителя самый цифровой регион страны.

«Каждый пользователь сможет проголосовать и выбрать самый цифровой, инновационный и привлекательный для инвестиций в IT город», — отмечает руководитель проектной команды конкурса «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.

Проголосовать за Нижегородскую область можно на официальном сайте. Подведение итогов и вручение премии пройдет 7 декабря в Москве.

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