Литературный сад в Нижегородском кремле снова закрыт. Рассказываем почему

В сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» появилась информация о том, что доступ в Литературный сад закрыт. В управлении делами правительства рассказали, что сейчас на территории сада ведется монтаж освещения и другие отделочные работы. В ведомстве не уточнили, когда городское пространство планируют открыть.

«Дворик может быть и литературный. А вот впечатление от его вида вовсе нелитературными словами можно обрисовать», — делятся пользователи в социальных сетях.

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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»