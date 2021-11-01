В Нижнем Новгороде на 2000 квадратных метрах высадят тюльпаны. Цветники появятся во всех районах города

Клумбы и цветники с тюльпанами появятся в скверах на площадях: Минина и Пожарского, Горького, Театральной, Киселева, Славы, Героев, Жукова, также в сквере на Ярмарочном проезде и сквере имени Григорьева.

«Чтобы весной следующего года нижегородцы и гости города смогли любоваться яркими тюльпанами, нужно уже сейчас проделать большую работу по их посадке в грунт. Для многих людей именно раннецветущие луковичные цветы символизируют наступление весны и тепла», — отметил Юрий Шалабаев.

По словам мэра, все работы по созданию цветников завершат к середине ноября.

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Фото: pexels