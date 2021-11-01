«Теплее обычного»: синоптики рассказали о погоде на начало ноября в Нижнем

В начале ноября столицу Приволжья накроет обширный антициклон с теплым южным ветром, что создаст условия для малооблачной погоды без осадков с дневной температурой воздуха от +6 до +11 градусов. Ночью столбики термометров покажут — 0…+5 градусов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Ольги Мокеевой, температура воздуха в ноябре будет на 1-2 градуса выше многолетних значений. Количество осадков ожидается от 40 до 55 миллиметров.

Климатическая зона Нижегородской области покрывается снегом примерно 17 ноября. Однако в этом году, сложно предугадать, когда именно ожидается первый снег.

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