Нижегородский аэропорт «Чкалов» переходит на зимнее расписание

Международный аэропорт столицы Приволжья имени Чкалова (в ночь с 30 на 31 октября) переходит на зимнее расписание. Оно будет действовать до 26 марта включительно.
В этот период будут летать регулярные и чартерные рейсы. Полеты пройдут по 32 направлениям, 19 из которых – по России.
Во время действия зимнего графика сохранят рейсы 13 авиакомпаний. Среди них полеты в Калининград, Мурманск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Астрахань, Казань, Новый Уренгой, Самару, Уфу, Пермь и Тюмень.
Кроме того, зимой продолжатся полеты в Сочи — до 5 рейсов в неделю, в Минеральные Воды — до 4 раз, Краснодар — до 5 раз.
Также согласованы рейсы по международным направлениям: Анталья, Стамбул, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Фергана, Худжанд, Баку, Дубай, Душанбе, Ереван, Куляб и Ош. Отмечается, что их реальное выполнение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: pexels
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.