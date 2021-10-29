Нижегородский аэропорт «Чкалов» переходит на зимнее расписание

В этот период будут летать регулярные и чартерные рейсы. Полеты пройдут по 32 направлениям, 19 из которых – по России.

Во время действия зимнего графика сохранят рейсы 13 авиакомпаний. Среди них полеты в Калининград, Мурманск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Пермь, Екатеринбург, Астрахань, Казань, Новый Уренгой, Самару, Уфу, Пермь и Тюмень.

Кроме того, зимой продолжатся полеты в Сочи — до 5 рейсов в неделю, в Минеральные Воды — до 4 раз, Краснодар — до 5 раз.

Также согласованы рейсы по международным направлениям: Анталья, Стамбул, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Фергана, Худжанд, Баку, Дубай, Душанбе, Ереван, Куляб и Ош. Отмечается, что их реальное выполнение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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Фото: pexels