Проект «Доброрубль» и фонд «Сострадание-НН» запустили акцию помощи бездомным животным

Участники проекта могут выбрать товар из лимитированной коллекции «Добро» и перевести в фонд «Сострадание-НН» сумму не меньшую, чем стоимость этого товара. В коллекции — свитшоты, футболки, шопперы, бейсболки и маски.

Пожертвовать средства можно несколькими дистанционными способами: перевод на карту, через СМС или специальную форму на сайте.

В настоящий момент в приюте находятся 250 собак и 50 кошек. На содержание каждого из них в день уходит 150-200 рублей в день — на корм, лекарства, средства для ухода.

Все, кто помогают фонду, могут получить по 150 доброрублей.

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Фото: pexels