В Нижнем создадут еще две выделенные полосы для общественного транспорта

На улице Бекетова выделенная полоса будет организована на участке от проспекта Гагарина до улицы Нартова в обе стороны. На проспекте Ленина — на участке от станции метро «Автозаводская» до станции метро «Пролетарская».

«Работы можно выполнить достаточно быстро путем применения дорожных знаков и нанесения разметки», — отметил Дмитрий Брылин.

По его словам, для создания «выделенок» проезжая часть должна иметь:

не менее трех полос в одном направлении

интенсивность движения транспорта — не менее 400 единиц в час во время пиковых нагрузок (в том числе не менее 50 автобусов или троллейбусов)

В перспективе выделенные полосы планируют создать: на Канавинском и Мызинском мостах, улице Советской, проспекте Героев, Комсомольском шоссе и улице Новикова-Прибоя.

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Фото: speedme.ru