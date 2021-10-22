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Яркие свет и зловонный запах: жители Бора обратились к Путину из-за нового тепличного комплекса

Жители Нижегородской области, а именно — города Бора пожаловались Владимиру Путину на новый тепличный комплекс. Ежедневно в ночное время теплицы излучают сильный свет, также — неприятный запах и вибрации. Текст опубликован в социальных сетях.

 

Жители города Бор пожаловались президенту Владимиру Путину на свечение тепличного комбината. В зоне действия предприятия оказалось несколько сотен частных домов, в которых проживают тысячи человек. По словам местных жителей, они страдают от вибраций, шума и яркого света.

Жители города Бор обратились к главе государства с просьбой разобраться с новым тепличным комплексом и понять насколько законно его функционирование.

 

 

 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

 

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