«Резкое похолодание»: синоптики рассказали о погоде до конца недели в Нижнем

К концу недели температура воздуха в столице Приволжья опустится до 0 — и в городе вновь выпадет мокрый снег. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.
После небольшого потепления до +14 градусов в пятницу к утру субботы в городе установится температура +3. Днем столбики термометров покажут +6. Порывы юго-западного ветра достигнут 5,9 метров в секунду. Ветер к вечеру стихнет, но пойдет дождь.
В воскресенье погода в регионе окончательно испортится: день будет дождливым и пасмурным, а воздух прогреется максимум до +3. В ночь на понедельник пойдет снег, а термометры покажут 0 градусов.
В начале следующей недели в столицу Приволжья придут первые морозы.
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Фото: pexels
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