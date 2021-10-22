«Резкое похолодание»: синоптики рассказали о погоде до конца недели в Нижнем

После небольшого потепления до +14 градусов в пятницу к утру субботы в городе установится температура +3. Днем столбики термометров покажут +6. Порывы юго-западного ветра достигнут 5,9 метров в секунду. Ветер к вечеру стихнет, но пойдет дождь.

В воскресенье погода в регионе окончательно испортится: день будет дождливым и пасмурным, а воздух прогреется максимум до +3. В ночь на понедельник пойдет снег, а термометры покажут 0 градусов.

В начале следующей недели в столицу Приволжья придут первые морозы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels