В 11 городах на Волге (включая Нижний!) пройдет гастрономический фестиваль Volgastro Fest

Главная цель гастро-проекта — популяризировать локальные продукты, познакомить аудиторию с местными производителями и фермерами.

«Мы живем в замечательном месте, где много уникальных продуктов и талантливых людей: фермеров и ремесленников. Мы регулярно открываем для себя новые продукты и техники приготовления. Поволжье славится зерновыми культурами, корнеплодами, животноводством. Одним из главных источников локального сырья, безусловно, является река Волга», — добавляют организаторы.

Весь ноябрь в ресторанах – участниках фестиваля можно будет заказать сет из 3-5 блюд по фиксированной цене — 900 или 1300 рублей. Главное условие приготовления сета — использование локальных продуктов Поволжья.

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Фото: pexels