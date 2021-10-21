В 11 городах на Волге (включая Нижний!) пройдет гастрономический фестиваль Volgastro Fest

1 Ноября в 11 городах на Волге стартует первый гастрономический фестиваль Volgastro Fest.
Главная цель гастро-проекта — популяризировать локальные продукты, познакомить аудиторию с местными производителями и фермерами.
«Мы живем в замечательном месте, где много уникальных продуктов и талантливых людей: фермеров и ремесленников. Мы регулярно открываем для себя новые продукты и техники приготовления. Поволжье славится зерновыми культурами, корнеплодами, животноводством. Одним из главных источников локального сырья, безусловно, является река Волга», — добавляют организаторы.
Весь ноябрь в ресторанах – участниках фестиваля можно будет заказать сет из 3-5 блюд по фиксированной цене — 900 или 1300 рублей. Главное условие приготовления сета — использование локальных продуктов Поволжья.
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Фото: pexels
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