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В Нижнем Новгороде обновят заборы. Их дизайн придумают жители города

В Нижнем Новгороде запустили конкурс — «Виды на забор», по итогам которого в городе обновят 24 ограждения: по три в каждом районе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Нижний 800».

 

В списке возможных обновлений — заборы в кремле, на Стрелке, около Московского вокзала, у Центрального рынка на улице Чкалова, забор СИЗО на улице Артельной и другие.

Чтобы участвовать, нужно выбрать объект (один или несколько) и продумать любую идею по его модернизации, обновлению и изменению. Конкурсная работа должна наглядно демонстрировать идею в образах и объемах, но детальная проработка чертежей не требуется.

Прием проектов продлится до 4 ноября, по итогам конкурса жюри определит восемь победителей. Техническое задание можно найти на сайте проекта.

 

 

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Фото: vidynazabor.ru

 

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