На улице Родионова введут одностороннее движение. Рассказываем, где именно

С 9 ноября одностороннее движение вводится на участке от дома 193 до дома 193 (3 корпуса).

«Новая схема движения позволит обеспечить безопасность дорожного движения около образовательной организации, а также увеличит пропускную способность внутридворовых проездов», — рассказали в департаменте.

Также, для беспрепятственного движения автомобилей запретят остановку и стоянку транспорта на одной стороне улицы Родионова — на участке от дома 193 (корпус 7) до дома 199 (корпус 2).

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