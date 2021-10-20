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На улице Родионова введут одностороннее движение. Рассказываем, где именно

С 9 ноября в Нижнем на местном проезде улицы Родионова введут одностороннее движение. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

 

С 9 ноября одностороннее движение вводится на участке от дома 193 до дома 193 (3 корпуса).

«Новая схема движения позволит обеспечить безопасность дорожного движения около образовательной организации, а также увеличит пропускную способность внутридворовых проездов», — рассказали в департаменте.

Также, для беспрепятственного движения автомобилей запретят остановку и стоянку транспорта на одной стороне улицы Родионова — на участке от дома 193 (корпус 7) до дома 199 (корпус 2).

 

 

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