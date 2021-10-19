В нижегородских парках и скверах планируют установить камеры видеонаблюдения

В областном центре запущен пилотный проект, в рамках которого камеры уже установили в Парке Победы и на Гребном канале. До конца 2021 года видеонаблюдение планируют смонтировать в сквере на Есенина.

По словам главы департамента благоустройства Антона Максимова, установка камер необходима как мера защиты от вандализма.

Так, в 2019 году затраты бюджета на восстановление поврежденных объектов составили около 2 миллионов рублей, в 2020 году сумма увеличилась до 3 миллионов, а в 2021-ом сумма достигла — 5 миллионов рублей.

По данным мэрии, в Нижнем Новгороде насчитывается 146 скверов, 27 бульваров и набережных, 13 парков и один Александровский сад, а также 47 рекреационных территорий.

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Фото: pexels