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Между Нижним и Москвой запустят вторую скоростную «Ласточку» повышенной комфортности

С 1 ноября между Нижним Новгородом и Москвой запустят вторую десятивагонную скоростную «Ласточку» повышенной комфортности. Один электропоезд теперь сможет перевозить 727 человек, пятивагонные «Ласточки» только 341 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

 

Новая версия «Ласточки» с увеличенным составом в 10 вагонов была создана на заводе «Уральские локомотивы» в этом году.

Расписание поездов останется прежним:

  • Отправление из Нижнего Новгорода в 17:55 — прибытие в Москву в 22:03
  • Отправление из Москвы в 09:25, а прибытие в Нижний в 13:31

В новом поезде повышен комфорт во всех классах обслуживания, количество туалетов увеличено до 11, один из них установлен для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике и стоимости проезда можно на официальном сайте.

 

 

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Фото: www.visitsmolensk.ru

 

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