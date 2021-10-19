Между Нижним и Москвой запустят вторую скоростную «Ласточку» повышенной комфортности

Новая версия «Ласточки» с увеличенным составом в 10 вагонов была создана на заводе «Уральские локомотивы» в этом году.

Расписание поездов останется прежним:

Отправление из Нижнего Новгорода в 17:55 — прибытие в Москву в 22:03

Отправление из Москвы в 09:25, а прибытие в Нижний в 13:31

В новом поезде повышен комфорт во всех классах обслуживания, количество туалетов увеличено до 11, один из них установлен для маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике и стоимости проезда можно на официальном сайте.

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Фото: www.visitsmolensk.ru