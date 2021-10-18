«На уровне «Швейцарии», но подешевле»: Автозаводский парк ждет масштабная реконструкция

По словам Сергея Рябинина, в прошлом году совместно с заводом «ГАЗ» разрабатывалась концепция развития парка. Провести реконструкцию и благоустройство планируется при поддержке автозавода — уже идет подготовка к разработке проекта.

«Практически полная реконструкция парка на уровне «Швейцария», но подешевле», — добавил Рябинин.

Отмечается, что в парке создадут экстремальную площадку для скейтбордистов и велосипедов. Проект бетонной площадки разрабатывали совместно со спортсменами. Ее стоимость — около 80 миллионов рублей.

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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»