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«На уровне «Швейцарии», но подешевле»: Автозаводский парк ждет масштабная реконструкция

В Нижнем Новгороде — в Автозаводском парке — планируют глобальное благоустройство. Сейчас идет подготовка к разработке проекта. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Сергей Рябинин.

 

По словам Сергея Рябинина, в прошлом году совместно с заводом «ГАЗ» разрабатывалась концепция развития парка. Провести реконструкцию и благоустройство планируется при поддержке автозавода — уже идет подготовка к разработке проекта.

«Практически полная реконструкция парка на уровне «Швейцария», но подешевле», — добавил Рябинин.

Отмечается, что в парке создадут экстремальную площадку для скейтбордистов и велосипедов. Проект бетонной площадки разрабатывали совместно со спортсменами. Ее стоимость — около 80 миллионов рублей.

 

 

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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»

 

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