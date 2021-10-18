Стала известно, сколько потратят на украшение Нижнего к Новому году

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 26 октября. Украшения и иллюминацию города необходимо установить до 25 декабря.

Световые украшения появятся на Зеленском, Окском и Похвалинском съездах, проспектах Молодежном и Гагарина, улицах Коминтерна, Веденяпина, Ярошенко, Горького, Родионова, Ванеева, Акимова, Бетанкура, Советской, Бекетова, Варварской и Исполкома, площадях Горького, Лядова, Комсомольской, Киселева и Минина и Пожарского, Нижневолжской набережной, Канавинском и метромосту, Сормовском шоссе в скверах имени Грабина, у памятника Минину и в парке Пушкина.

Кроме того, подрядчик должен будет убрать украшения до 20 февраля 2022 года.

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Фото: pexels