18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стала известно, сколько потратят на украшение Нижнего к Новому году

Более 15 миллионов рублей планируют потратить на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству световой иллюминацией. На сайте госзакупок объявлен конкурс по выбору подрядчика.

 

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 26 октября. Украшения и иллюминацию города необходимо установить до 25 декабря.

Световые украшения появятся на Зеленском, Окском и Похвалинском съездах, проспектах Молодежном и Гагарина, улицах Коминтерна, Веденяпина, Ярошенко, Горького, Родионова, Ванеева, Акимова, Бетанкура, Советской, Бекетова, Варварской и Исполкома, площадях Горького, Лядова, Комсомольской, Киселева и Минина и Пожарского, Нижневолжской набережной, Канавинском и метромосту, Сормовском шоссе в скверах имени Грабина, у памятника Минину и в парке Пушкина.

Кроме того, подрядчик должен будет убрать украшения до 20 февраля 2022 года.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: