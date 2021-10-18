В Нижнем запустили аудиогид и карту-маршрут по архитектуре 90-х

В столице Приволжья выпустили аудиогид по архитектуре 90-х и дополняющую его карту-маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В начале октября нижегородские архитекторы вместе с экспертами провели более 20 экскурсий об архитектуре 90-х. Более 500 горожан вместе с гидами прошли по маршрутам и заглянули в современные архитектурные мастерские.
В продолжение серии экскурсий кураторы проекта разработали аудиогид и карту-маршрут. В аудиогиде можно услышать личные истории и комментарии от коллег-архитекторов Александра Харитонова — Сергея Касаткина, семьи Пестовых и Александра Дехтяра. Используя эти материалы, можно пройти маршрут экскурсии в любое время самостоятельно, для этого понадобятся только смартфон и наушники.
Аудиогид и карта доступны для скачивания бесплатно на сайте.
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