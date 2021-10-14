18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Парке науки ННГУ расскажут о русском литературном Берлине 1920-х

22 октября в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Русский Берлин: обживание экспрессионизма». Расскажут о процессах, сформировавших русский литературный Берлин 1920-х, представителях литературных школ и направлений.

 

Представители «первой волны» эмиграции — литераторы, художники и музыканты — формировали в Берлине особую общность, «остров» русской цивилизации в центре Европы. Среди уехавших было немало тех, кто бережно хранил любовь к подлинной русской культуре. Многие продолжали развиваться и в изгнании. Берлин стал называться «литературной столицей русской эмиграции».

Лектор — Александр Марков — философ и историк культуры, доктор философских наук, профессор РГГУ, специалист по интерпретации изобразительного искусства, анализу классических и современных произведений.

22 октября

Время: 19:00

Место: Ульянова 10Б

 

 

Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом». Регистрация на мероприятие здесь.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: