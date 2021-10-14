В Парке науки ННГУ расскажут о русском литературном Берлине 1920-х

Представители «первой волны» эмиграции — литераторы, художники и музыканты — формировали в Берлине особую общность, «остров» русской цивилизации в центре Европы. Среди уехавших было немало тех, кто бережно хранил любовь к подлинной русской культуре. Многие продолжали развиваться и в изгнании. Берлин стал называться «литературной столицей русской эмиграции».

Лектор — Александр Марков — философ и историк культуры, доктор философских наук, профессор РГГУ, специалист по интерпретации изобразительного искусства, анализу классических и современных произведений.