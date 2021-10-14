В Парке науки ННГУ расскажут о русском литературном Берлине 1920-х

22 октября в Парке науки ННГУ пройдет лекция «Русский Берлин: обживание экспрессионизма». Расскажут о процессах, сформировавших русский литературный Берлин 1920-х, представителях литературных школ и направлений.
Представители «первой волны» эмиграции — литераторы, художники и музыканты — формировали в Берлине особую общность, «остров» русской цивилизации в центре Европы. Среди уехавших было немало тех, кто бережно хранил любовь к подлинной русской культуре. Многие продолжали развиваться и в изгнании. Берлин стал называться «литературной столицей русской эмиграции».
Лектор — Александр Марков — философ и историк культуры, доктор философских наук, профессор РГГУ, специалист по интерпретации изобразительного искусства, анализу классических и современных произведений.
22 октября
Время: 19:00
Место: Ульянова 10Б
Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации/иммунизации или «Мультипассом». Регистрация на мероприятие здесь.
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