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Нижегородские экологи разработали проект озеленения парка «Швейцария». Он рассчитан на пять лет

Концепцию озеленения парка «Швейцария» представили в Нижнем Новгороде. Она разработана местными экологами и рассчитана на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По словам автора концепции, основная задача проекта — восстановление нижних и средних ярусов кустарников и напочвенного покрова.

 

автор фото — Никита Духник

Эксперты предложили рассмотреть вопрос о возможном ландшафтно-рекреационном зонировании парка. Так, речь идет о создании зоны «экологического покоя», где будут сохранены существующие дерновые покрытия.

«Такой зоной могла бы стать территория, прилегающая к памятнику природы Слуда, и территории в глубине парка, где не будут нарушаться существующие дерновые покрытия», — добавила президент Нижегородской областной организации ландшафтных архитекторов Ольга Воронина.

В концепции отражены все вопросы от ухода за зелеными насаждениями до создания материально-технической базы для обслуживания территории.

По словам Ворониной, одной из главных задач является восстановление нижних и верхних ярусов растительности, а также надпочвенного покрова.

«Очень бы хотелось, чтобы парк развивался по законам ландшафтной архитектуры, чтобы в нем формировались нижние ярусы, появились многолетние растения, чтобы были низкие кустарники и кустарники средней величины. И чтобы мы, берегли те деревья, которые здесь произрастают», — отметила эксперт.

Для реализации концепции озеленения парка предлагается: создание службы озеленения, укомплектованной сотрудниками различной специализации и современной техникой, проведение экологических проектов и дендрологических экскурсий в парке.

 

 

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