Стало известно, когда над входами в нижегородское метро появятся новые крытые павильоны

Конструкции пяти станций нижегородской подземки были снесены по решению суда. Речь идет о входах к станциям — «Ленинская», «Заречная», «Пролетарская», «Парк культуры» и «Двигатель революции». Новые крытые павильоны над входами планируется установить в 2022 году.

«На данный момент определяется источник финансирования для устройства наземных крытых павильонов», — отметили в МП «Нижегородское метро».

После согласования эскизных проектов новых павильонов и выделения средств на их возведение ведомство организует конкурс по выбору подрядчика для выполнения монтажных работ.

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Фото: сообщество «Ленинский LIVE ✶ Новый»