В фитнес-клубах Нижнего Новгорода можно вакцинироваться от COVID-19

Посетители смогут сделать прививку от COVID-19 на территории фитнес-клубов, расположенных в ТРЦ «Фантастика» и «Седьмое небо». Сейчас открыта запись на 13 и 15 октября — привиться можно «Спутником V» или «Спутником Лайт».

Для этого нужно заранее зарегистрироваться, заполнив электронную форму.

На вакцинацию с собой необходимо принести: паспорт, СНИЛС, медицинский полис и выписка с особыми показателями (если такая имеется).

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Фото: pexels