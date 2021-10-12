Роскосмос запустит ракету с символикой 800-летия Нижнего Новгорода

Хохломские узоры нанесены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. На второй ступени наклеен стикер с надписью к юбилею столицы Приволжья.

«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении.

Запуск «Прогресса МС-18» с космодрома Байконур намечается на 28 октября.

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Фото: архив пресс-служб