Роскосмос запустит ракету с символикой 800-летия Нижнего Новгорода

«Роскосмос» нанес на ракету-носитель «Союз-2.1а» хохломскую роспись с символикой 800-летия Нижнего Новгорода. Запуск с космодрома Байконур намечен на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Хохломские узоры нанесены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. На второй ступени наклеен стикер с надписью к юбилею столицы Приволжья.
«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении.
Запуск «Прогресса МС-18» с космодрома Байконур намечается на 28 октября.
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Фото: архив пресс-служб
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