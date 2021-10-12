Реставрация «Шахматного дома» в Нижнем Новгороде завершится до декабря этого года

Здание на улице Пискунова, 35 должно было открыться после реставрации 19 августа, однако этого не произошло.

Отмечается, что у владельца ОКН были проблемы с поиском подрядчика, который выполнит работы по реставрации. Подходящий подрядчик был найден только в середине июня этого года. В настоящее время работы активно ведутся под контролем управления госохраны объектов культурного наследия.

Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН выдано до 30 декабря 2021 года.

«В настоящее время работы проводятся в соответствии с согласованными проектными решениями, под оперативным контролем со стороны управления в рамках заключенных договоров на выполнение работ», — добавили в управлении.

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