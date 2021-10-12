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Нижний Новгород лидирует в рейтинге городов России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое(!) место в рейтинге от исследовательского портала Numbeo. Сайт обновил данные по индексу качества жизни среди российских городов-миллионников — Нижний продолжает лидировать. Также в тройку вошли — Москва и Санкт-Петербург; затем следуют Екатеринбург и Новосибирск.

 

 

автор фото — Игорь Иванов

Нижний Новгород занял 1 место в рейтинге качества жизни среди российских городов-миллионников от исследовательского портала Numbeo.

При составлении рейтинга сравнивались многие факторы: к примеру, индекс безопасности и здравоохранения в Нижнем Новгороде оценен высоко. Уровень загрязнения окружающей среды, соотношение цены собственности к доходу и индекс покупательской способности — достаточно низко.

Общий показатель качества жизни в столице Приволжья — 138.84. Так, в Москве и Санкт-Петербурге (второе и третье место рейтинга) на 30 и более единиц ниже.

В мировом рейтинге Нижний Новгород стоит между канадским Гамильтоном и итальянской Болоньей, занимая 141 строчку.

На первом месте город в США — Роли, индекс качества жизни достигает 205,9.

 

 

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