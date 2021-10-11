Русский музей фотографии отреставрируют в Нижнем Новгороде к декабрю

Русский музей фотографии в столице Приволжья отреставрируют. Дом, в котором 1886-1940 годах жил и работал фотограф-публицист Максим Дмитриев, признали объектом культурного наследия. Сейчас его планируют отреставрировать и создать в нем новое культурное пространство.

Работы проведет компания ООО «Гефест» за 24,2 миллиона рублей. Подрядчик проведет реставрационные и ремонтные работы, установит мебель, модернизирует системы водо- и электроснабжения и установит видеокамеры. Работы завершатся до 20 декабря этого года.

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