В Нижнем прошла благотворительная «вечеринка» для собак

«Сейчас наши небезразличные друзья УГОЛ переживают не самое простое время. В их заботливых руках оказались 4 кошки, которым очень нужна помощь и особое лечение», — отмечают организаторы.

Так, благотворителям удалось собрать 50 тысяч рублей — на обследования и операцию животным.

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Фото: pexels