В Нижнем прошла благотворительная «вечеринка» для собак

В «Юле» прошел благотворительный dog-friendly бранч — акция в поддержку проекта помощи бездомным животным «Угол». Для всех посетителей предлагали завтраки, а для их животных — полезные сладости. Все вырученные деньги с продажи кофе были переданы команде проекта «Угол». Об этом сообщает telegram-канал Ni-Mash.
«Сейчас наши небезразличные друзья УГОЛ переживают не самое простое время. В их заботливых руках оказались 4 кошки, которым очень нужна помощь и особое лечение», — отмечают организаторы.
Так, благотворителям удалось собрать 50 тысяч рублей — на обследования и операцию животным.
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Фото: pexels
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