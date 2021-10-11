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В Нижнем прошла благотворительная «вечеринка» для собак

В «Юле» прошел благотворительный dog-friendly бранч — акция в поддержку проекта помощи бездомным животным «Угол». Для всех посетителей предлагали завтраки, а для их животных — полезные сладости. Все вырученные деньги с продажи кофе были переданы команде проекта «Угол». ⁣⁣Об этом сообщает telegram-канал Ni-Mash.

 

«Сейчас наши небезразличные друзья УГОЛ переживают не самое простое время. В их заботливых руках оказались 4 кошки, которым очень нужна помощь и особое лечение», — отмечают организаторы.

Так, благотворителям удалось собрать 50 тысяч рублей — на обследования и операцию животным.

 

 

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Фото: pexels

 

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