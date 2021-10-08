На стадионе «Нижний Новгород» завершает работу пункт выдачи «Мультипассов 800»

Получить «Мультипасс» теперь можно во всех отделениях МФЦ. Кроме того, с 9 октября их начнут выдавать по адресу: улица Короленко, 32 — ежедневно, с 09:00 до 21:00.

Всю подробную информацию об адресах и графиках работы МФЦ в Нижегородской области и Нижнем Новгороде можно найти на сайте.

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