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На стадионе «Нижний Новгород» завершает работу пункт выдачи «Мультипассов 800»

Пункт выдачи «Мультипассов 800» на стадионе «Нижний Новгород» прекращает свою работу. Об этом сообщается в Instagram «Нижний 800».

 

автор фото — Никита Духник

Получить «Мультипасс» теперь можно во всех отделениях МФЦ. Кроме того, с 9 октября их начнут выдавать по адресу: улица Короленко, 32 — ежедневно, с 09:00 до 21:00.

Всю подробную информацию об адресах и графиках работы МФЦ в Нижегородской области и Нижнем Новгороде можно найти на сайте.

 

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